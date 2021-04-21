المشهد اليمني الأول

قال الكاتب والمحلل السياسي “مايكل هورتون” في تقرير له نشره معهد ريسبونسيبل ستيت كرافت وترجمه “الواقع السعودي” ان ما تسمى بـ “عاصفة الحزم” التي إطلقها تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن لم تحقق شيئاً سوى تعزيز قوة “انصار الله”.

وأوضح هورتون أن الحملة التي كان هدفها الأساسي والتي كان من المقرر أن تستمر لأسابيع فقط لإجبار انصارالله على الانسحاب من العاصمة اليمنية صنعاء التي سيطروا عليها في سبتمبر 2014. ثم إعادة هادي إلى السلطة, أدت إلى تقوية انصار الله سياسياً وعسكرياً. في الوقت نفسه، تعمقت علاقة انصار الله بإيران ، التي كانت ضئيلة في السابق.

وكما هو الحال في أغلب الأحيان مع التدخلات المسلحة ، أنشأت عملية عاصفة الحزم حلقات ردود فعل خطيرة لن تعطلها سوى الأساليب غير الحركية للحرب. أدركت الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى نهج جديد وهي تعيد ضبط سياساتها في اليمن والمنطقة الأوسع. سحبت الإمارات معظم قواتها المسلحة من اليمن في عام 2019 وقلصت من تدخلها العلني في اليمن، رغم أنها لا تزال متورطة بعمق في جنوب اليمن.

وقال هورتون أنه يجب على المملكة العربية السعودية أن تفعل مثل الإمارات العربية المتحدة ، بإتباع نهج أكثر واقعية لتحقيق أهدافها في اليمن. تمتلك المملكة الوسائل والمعرفة المؤسسية لتغيير العديد من حلقات التغذية الراجعة التي بدأها تدخلها والسياسات السابقة.

قبل تدخل المملكة العربية السعودية في عام 2015 كانت اهتماماتها الأساسية في اليمن هي أمن الحدود وضمان ألا يشكل اليمن المكتظ بالسكان والديمقراطي نسبيًا أي تهديد أوسع. وعلى مدار ما يقرب من خمسين عامًا، حققت المملكة العربية السعودية إلى حد كبير هذه الأهداف – غالبًا على حساب المصالح اليمنية – من خلال اتباع نهج خفي وملائم للسياق وغير مكلف للتعامل مع اليمن.

وإذا أرادت المملكة العربية السعودية تخليص نفسها من المستنقع اليمني، فعليها استبدال التدخل العسكري بمشاركة دبلوماسية واقتصادية متجددة ومعدلة مع مجموعة من أصحاب المصلحة اليمنيين. فمن خلال استمرار تدخلها المسلح الحالي تخاطر المملكة العربية السعودية بضمان أن المشاكل التي تواجهها في اليمن تصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

ومن بين هذه المشاكل التي تواجه السعودية تطوير انصارالله بمساعدة تقنية إيرانية، لمجموعة من الطائرات بدون طيار والصواريخ الدفاعية والباليستية. رداً على الهجمات الجوية السعودية المستمرة على المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، إذ استخدم انصار الله في المقام الأول طائرات بدون طيار وصواريخ مسلحة محلية الصنع لضرب أهداف داخل المملكة العربية السعودية. وأثبت انصار الله أيضاً أنهم بارعون بنفس القدر في شن هجمات عبر الحدود في عمق الأراضي السعودية – غالباً باستخدام طائرات استطلاع بدون طيار يتم إطلاقها يدويًا لتوجيه مقاتليهم حول العقبات ونحو الأهداف.

ويقول هورتون ان الدور الذي لعبته إيران كان توجيهياً فانصارالله أنفسهم قادوا الكثير من الابتكار, فعندما سيطروا على معظم شمال غرب اليمن في 2014-2015 ، استوعبوا العديد من المهندسين والضباط الأكثر قدرة في الجيش اليمني والقوات الجوية. وكان الكثيرون منهم قد تلقوا تعليمهم وتدريبهم في الخارج، على صيانة أنظمة أسلحة معقدة نسبيًا بقطع غيار وميزانيات محدودة. وبروح الارتجال والإبداع القسري غرسوا الجهود التي يقودها هؤلاء الضباط وضباط الصف المكلفون بصيانة أنظمة الأسلحة اليمنية.

شحذ التدخل بقيادة السعودية جهود اليمنيين لتطوير أسلحة قادرة على ضرب أهداف سعودية – حتى ولو بطريقة رمزية.

وفي مثال صارخ لما يسميه البروفيسور “إريك فون هيبل” في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا “دمقرطة الابتكار” ، استفاد انصار الله – وبالتالي، داعمهم الأساسي إيران- من سهولة الوصول إلى المساعدة التقنية عبر الإنترنت، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمتقدمة التي يمكن الحصول عليها بسهولة. برامج الكمبيوتر. هذا ، إلى جانب قاعدة المعرفة القوية ، وأنظمة الأسلحة الموجودة ، ومخابئ الأجزاء ، والمكونات المهربة من إيران ، سمح لاانصارالله ببناء مجموعة من الأسلحة التي تضخم التكتيكات غير المتكافئة التي يستخدمونها. في الوقت نفسه ، يقوم الأفراد الذين يصنعون الأسلحة ويستخدمونها باستمرار بتحسين تصاميمهم من خلال دمج ردود الفعل في الوقت الفعلي من الهجمات الفاشلة والناجحة.

انصار الله أذكياء عسكرياً. ومثل كل مجموعات حرب العصابات، كان عليهم أن الصراع من أجل البقاء… خاض انصار الله ستة حروب مع الجيش اليمني من 2004-2010 وانتصروا إلى حد كبير. لم يتكيف الجيش السعودي ولا يتطور بطرق تسمح له بقتال انصار الله . يظهر الحوثيون باستمرار أنهم قادرون على الدخول إلى حلقة (المراقبة والتوجيه واتخاذ القرار والعمل) الخاصة بالجيش السعودي ومن غير المرجح أن يتغير هذا نظراً لقدرة انصار الله على الاستفادة من حقيقة أنهم يقاتلون على أرض الوطن. كما أن الطائرات بدون طيار والصواريخ غير المكلفة والمتطورة بشكل متزايد التي ينشرها الحوثيون تعزز مزاياها كمنظمة عسكرية ضعيفة وسريعة الحركة وقابلة للتكيّف.

أظهرت ست سنوات من الحرب أنه لا يمكن للمملكة العربية السعودية (بدعم أمريكي) ولا الإمارات العربية المتحدة ووكلائها هزيمة انصار الله عسكريًا. بدلاً من ذلك ، فإن التدخل المسلح يدفع انصار الله فقط إلى التفوق في أفضل ما لديهم: القتال.

ويبدو أن إدارة بايدن تتفهم ذلك وتضغط بحذر على المملكة لتجربة مناهج مختلفة لتهدئة الحرب في اليمن. فهناك الكثير داخل الحكومة السعودية ممن لديهم الخبرة ، والأهم من ذلك ، العلاقات مع النخب اليمنية المطلوبة للمساعدة في استقرار اليمن وإنهاء دورات العنف.

إذا عادت المملكة العربية السعودية إلى نوع السياسة التي كانت تتبعها ذات يوم في اليمن ، فيمكن للمملكة أن تستعيد ببطء بعض النفوذ الذي كانت تمارسه ذات يوم.

وبينما كانت السياسات السعودية السابقة في اليمن تخدم مصالحها الذاتية، إلا أنها كانت متفوقة على الاعتماد الحالي على الكفاح المسلح.

وكقوى إقليمية كبرى، لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دور تلعبه في اليمن في المستقبل. ومع ذلك ، فإن هذه الأدوار تعتمد على الاعتراف بأن انصار الله سيكون لهم أيضا دور ، ودور مهم في ذلك. وعدم القدرة على إدراك ذلك والفشل في التحول من صنع الحرب إلى صنع السلام سيضمن استمرار دورات العنف والابتكار المميت من جانب انصار الله مع عواقب وخيمة على اليمن والمنطقة.