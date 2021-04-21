المشهد اليمني الأول

تداول ناشطون يمنيون فيديو، يوضح لحظة اعتداء شابين في صنعاء على والدتهم بالضرب. حيث حدثت واقعة الاعتداء بالضرب في اول ايام شهر رمضان.

وتعرضت ام يمنية تسكن في حي الصافية بصنعاء للاعتداء بالضرب من قبل اولادها، جمال جميل العريقي وأخاه يعتديان على امهما في حي الصافيه بصنعاء وذلك بسبب الميراث.

حيث انه بعد ان توفي زوجها الثري المقيم في صنعاء، وترك لأسرته اكثر من 6 مليار ريال قاما أبنائه بطرد امهم من منزلها متهمين اليها بانهم مطلقة من والدهم حتى لا ترث معهم.

ويجب على الجهات الامنيه أخذ القضية، ومعاقبة الجناه والتعزير بهم ليكونوا عبره لمن لا يعتبر.

هذا رقم الأم الضحية

00967777749487

