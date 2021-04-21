المشهد اليمني الأول

يبدو أن المجرم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا تأخذه رأفة بعباد الله إلا اذا استشعر العصا الأمريكية تلوح فوق رأسه.

وفي هذا السياق, كشفت السيدة “مها القحطاني” زوجة معتقل الراي د. محمد فهد القحطاني اتصل بعد انقطاع دام اسبوعين إثر انباء مؤكدة عن اصابته بوباء كورونا في سجن الحائر.

وقالة السيدة مها في تغريدة على حسابها بتويتر رصدها الواقع السعودي ما نصه: “اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه أبشر الجميع أن زوجي الدكتور محمد القحطاني اتصل علينا بعد انقطاع استمر 14 يوماً وطمأننا أنه يتعافى من إصابته بفايروس #كورونا ومن المؤسف أنه مريض ولم يعلم أن مرضه بسبب الفايروس إلا بعد 8 أيام من اصابته!

اللافت في الأمر ان السلطات السعودية سمحت للقحطاني بالإتصال بعائلته بعد اقل من 12 ساعة من فيديو نشره نجله حامل الجنسية الأمريكية حمل فيه سلطات المملكة المسؤولية الكاملة عن صحة والده لا سيما عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقال نجل “القحطاني” في تسجيل الفيديو إنهم فوجئوا بخبر مرض والده بفيروس كورونا رغم أنه في عزلة تامة عن العالم الخارجي، مشيرا إلى أنهم علموا أيضا أن الوالد يتعرض لإهمال صحي وهناك تكتم شديد على حالته الصحية.

وتابع: “والدي في العزل الانفرادي منذ فترة، ونحن لا نعلم طبيعة هذا العزل وهل هو عقوبة أم ماذا، ونحن أيضا قلقون على صحة والدي ونحمل السلطات السعودية المسؤولية عن صحته”.

وأضاف أن رفيق نضال والده الدكتور “عبدالله الحامد” توفي السنة الماضية بسبب إهمال صحي في نفس السجن.

وكان “الواقع السعودي” قد علم من مصدر موثوق وهو لواء متقاعد في الداخلية السعودية أن ولي العهد المجرم المعتوه محمد بن سلمان قد اتخذ قراراً بتصفية معتقلي الرأي في سجن الحائر بطريقة تظهر ان الوفاة لدى المعتقلين طبيعية وناجمة عن اصابة عشوائية بوباء كورونا القاتل.

وعلم اللواء المتقاعد المهتم بملف معتقلي الرأي أن ادارة سجن الحائر قامت بإيهام المعتقلين أنهم تلقوا لقاحات كورونا و لكن ما تبين من مصادر اللواء داخل السجن ان المعتقلين تلقوا لقاحات مزيّفة و بعدها ادخلت إدارة سجن الحائر 3 محكومين بقضايا جنائية من المصابين بمرض كورونا إلى جناح معتقلي الراي “8A” الذي يضم د. محمد القحطاني و محمد العتيبي وعبدالحكيم الدخيل و عيسى النخيفي وغيرهم و عن طريق المحكومين الثلاثة اصيب المعتقلون بالوباء وحالة بعضهم حرجة ولم يتلقوا اي نوع من العلاج حتى هذه اللحظة سوى مخفضات الحرارة مما تسبب بتدهو حالتهم الصحية و ربما نسمع عن وفاة بعضهم خلال مدة وجيزة.

وكشف اللواء السعودي أن الاميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود وابنتها “سهود” واللتين تم اعتقالهما من قبل السلطات السعودية في 28 فبراير/شباط 2019 في مدينة جدة مصابتان بفايروس كورونا مؤكداً أن حالة الأمير بسمة حرجة جداً وربما تلقى حتفها في أي لحظة كونها تعاني من مشاكل في القلب.

وهذا يفسر انقطاع الإتصال بالمعتقلين في جناج “8A” وعدم رد المسؤولين عن استفسارات أهاليهم وهو ما كشفته السيدة مها القحطاني زوجة المعتقل د. محمد فهد القحطاني في تغريدة على حسابها بتويتر غذ قالت ما نصه: يقلقنا عزل محمد وعدم تواصله والمقلق أكثر عدم الرد من المسؤولين !! في العام الماضي تم نقل جميع معتقلي الرأي في إصلاحية الحاير إلى جناح ٨أ وتم عزل الحامد وبعد مدة تفاجأنا بوفاته.

الجدير بالذكر أن الإهمال الطبي المتعمد هو احدى طرق ابن سلمان الخبيثة في القضاء على معارضيه ومنهم الشهيد د. عبدالله الحامد والشهيد صالح الشيحي و لكن يبدو أن الأمر تطور مع هذا المعتوه ليصل به الأمر إلى تعمد اصابتهم بالأمراض لقتلهم وغاب عن ذهنه على ما يبدو انه مسؤول عن سلامتهم كونهم أسرى في سجونه ولم يضاهيه في هذا الفعل القبيح سوى سلطات الإحتلال الصهيوني في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين.