المشهد اليمني الأول

كشف محللون عسكريون تابعون لصنعاء، اليوم الأربعاء ، عن إمكانية تنفيذ قوات صنعاء لعمليات عسكرية واسعة تطال قصور الحكم الملكي السعودي رداً على اغتيال تحالف العدوان السعودي وبمشاركة أمريكية لرئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد في الـ 19- أبريل- 2018 أثناء زيارة تفقدية له إلى محافظة الحديدة .

وقال المحللون : إن إمكانية توجيه ضربة لقصور الأسرة الحاكمة السعودية في العاصمة السعودية أمر ممكن ولا نستبعد قصف صنعاء لقصر اليمامة في الرياض في عملية قد تحمل اسم الصماد لا سيما مع التطويرات الكبيرة التي أدخلتها صنعاء على صناعاتها العسكرية .

الجدير بالذكر أن ناطق قوات صنعاء العميد “يحيى سريع” قد قال في أحدث تصريح له : إن “القوات المسلحة تعد العدة لتنفيذ عمليات عسكرية نوعية باسم الرئيس الشهيد صالح الصماد”، حد قوله .

مضيفاً أن “دماء الصماد أصبحت وقوداً لصورايخنا وطائراتنا المسيرة ومحفورة في قلوب شعبنا وقواتنا المسلحة”.