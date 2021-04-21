المشهد اليمني الأول

افتتح وكيل محافظة حجة محمد القاضي أمس معرض الأسر المنتجة الأول، تنظمه مؤسسة الوفاء لليمن التنموية. وأشاد الوكيل القاضي بجهود فرع المؤسسة الوفاء في تنظيم المعرض ودعم الأسر المنتجة.

وأشار وكيل النحافظة إلى حرص قيادة المحافظة على مساندة المشاريع التي تخفف من معاناة هذه الأسر. ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لشراء هذه المنتجات وبيعها للمواطنين دعما وتشجيعا للأسر المنتجة.. مؤكدا ضرورة توسيع مثل هذه، المشاريع سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

فيما أشار مديرا مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد الكحلاني والأنشطة بالمكتب الإشرافي محمد الكحلاني إلى أهمية تبني ودعم هذه المشاريع.. وثمنا دور مؤسسة الوفاء لليمن في هذا الجانب.

بدورها أكدت مدير فرع المؤسسة ابتسام الحوثي، الحرص على دعم الأسر المنتجة.. منوهة بجهود كل من ساهم وشارك في دعم تلك الاسر وتنظيم المعرض. وذكرت أن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطا واسعا يستهدف العديد من الأسر المـنتجة في عدة مجالات.. مشيرة إلى ضرورة دعم هذه المشاريع من فرعي الشئون الانسانية ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل.

