المشهد اليمني الأول

دشنت مبادرة عون للاستجابة الطارئة بمحافظة حجة بالتنسيق مع المكتب الإشرافي، أمس مشروع المطبخ الخيري لعدد 500 وجبة بتمويل بنك الطعام وفاعلي الخير.

وفي التدشين ثمن وكيل المحافظة محمد القاضي دور مبادرة عون والمكتب الإشرافي وبنك الطعام في تنفيذ المطبخ الخيري والمساهمة في تخفيف معاناة الفقراء والمساكين.

ودعا التجار وميسوري الدخل والهيئات الإنسانية لتبني هذه المشاريع التي تحد من معاناة المواطنين التي فرضها استمرار العدوان والحصار وتعزز من التكافل الاجتماعي فيما أشار رئيس مبادرة عون عبدالله الجبري الى الحرص على تنفيذ المشاريع الخيرية سيما في شهر رمضان المبارك.. مثمنا دعم بنك الطعام واهتمام المكتب الإشرافي.

