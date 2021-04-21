المشهد اليمني الأول

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، بأن انفجاراً شديد القوة هز مصنعاً إسرائيلياً للصواريخ قرب القدس المحتلة.

وأوضحت الصحيفة إن الانفجار وقع في مصنع عسكري حساس ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات، مضيفةً أنه وقع خلال “اختبار روتيني” أجراه مصنع تومر للأسلحة المتطورة، والذي يقوم بتطوير محركات الصواريخ ويضم أنواعاً مختلفة من الصواريخ.

ونقلت عن المستوطنين قولهم إنهم “سمعوا انفجاراً ورأوا سحابة دخان كبيرة، وقام البعض بتصويرها”.

وانتشر مقطع تظهر فيه اللحظات الأولى من الانفجار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداوله الكثير من الناشطين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الانفجار وقع الثلاثاء عندما كانت شركة “تومر” تدير تجربة على تقليد صناعة صاروخ قمر اصطناعي.