المشهد اليمني الأول

طلبت روسيا رسميا من عشرة موظفين في السفارة الأمريكية بموسكو مغادرة أراضي البلاد حتى نهاية اليوم الأربعاء، ردا على إجراء مماثل تبنته الولايات المتحدة مؤخرا.

وأكدت الخارجية الروسية أنها سلمت إلى نائب رئيس البعثة الأمريكية، بارت غورمان، خلال استدعائه إلى الوزارة اليوم مذكرة تنص على إعلان الموظفين العشرة المذكورين في سفارة واشنطن “أشخاص غير مرغوب فيهم”.

وحسب هذه المذكرة، يتعين على هؤلاء الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة الأراضي الروسية حتى نهاية اليوم 21 أبريل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يمثل ردا بالمثل على “الخطوات الأمريكية العدائية بحق عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك، تم إعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، بشكل غير مبرر”.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ خطوات جديدة ستأتي قريبا ضمن إطار “مجموعة إجراءات الرد على الموجة الأخيرة من العقوبات الأمريكية غير القانونية” التي أعلنتها الخارجية الأمريكية في 16 أبريل.