المشهد اليمني الأول

أعلنت الشركة اليمنية للغاز، استئناف توزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين عبر عقال الحارات بسعر ٤٥٦٠ ريال للأسطوانة.

وأوضح مصدر مسؤول في الشركة، أن استئناف التوزيع عبر العقال يأتي بعد دخول مقطورات الغاز إلى أمانة العاصمة والمحافظات التي توقفت لمدة ١٠ أيام بسبب القطاع الذي حدث في منطقة العرقين خط صافر – مأرب.

وطمأن المصدر المواطنين بأن الوضع التمويني لمادة الغاز سيكون مستقر خلال الفترة القادمة.. مؤكدا أن الشركة تبذل قصارى جهودها لضمان استقرار الوضع التمويني من هذه المادة في أمانة العاصمة والمحافظات.