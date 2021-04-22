المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر محلية إن قوات الأمن فرقت بالرصاص تظاهرة شعبية نفَّذها شباب حارة “باسويد” في الشارع العام أمام مستشفى البرج في ديس المكلا، للمطالبة برحيل السلطة المحلية.

وأكدت المصادر أن تعزيزات من النخبة الحضرمية التي يقودها المحافظ فرج البحسني وصلت إلى مكان الاحتجاجات، لإسناد الأمن وتحسُّباً لتوسُّع رقعة المظاهرات الشعبية في المدينة.

وكانت شركة حضرموت الاستثمارية الخاصة لتوليد الطاقة الكهربائية، أعلنت الاثنين ايقاف محطتها عن العمل بشكل كامل وفصلها عن مؤسسة الكهرباء ابتداء من يوم غد الخميس، بسبب رفض سلطات البحسني تسديد مديونياتها.

وشهدت المكلا الأسابيع الماضية احتجاجات منددة بانهيار الخدمات والمطالبة بإسقاط المحافظ البحسني وتسببت بمقتل وإصابة عدد من المتظاهرين برصاص قوات البحسني.