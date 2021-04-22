المشهد اليمني الأول

اندلعت اشتباكات عنيفة, مساء الأربعاء، بين قوات النجدة الموالية لحكومة المرتزقة, ومسلحين قبليين في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

وقالت مصادر محلية ان الاشـتباكات بين قوات النجدة ومسلحين قبليين من اتباع الشيخ الزبيري من ال ديان. واضافت ان قوات الامن الخاصة عززت قوات النجدة, فيما تداعى المسلحين من قبيلة ال ديان وان الوضع متوتر بين الطرفين.

وكشفت مصادر، أن اطقم عسكرية حاصرت سوق الخضار بشارع درهم وطلبت إغلاق السوق، والمستثمر يرفض إغلاق السوق وحصلت اشتباكات بين الجنود واصحاب سوق الخضره في عتق بسبب امر نقل السوق خارج المدينه.

وأكدت المصادر أن بعد السيطرة على حوش الاذاعة والتلفزيون في عتق, جنود اللواء الساحلي ـ ابين يستلمون البوابه الشرقيه الجديده لمدينه عتق وينصبون نقطه للتفتيش فيها!!