المشهد اليمني الأول

نقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي عن حدوث انفجار قرب مفاعل ديمونة وقع نتيجة لصاروخ سوري مضاد للطائرات تجاوز هدفه. وأضافت رويترز أن سقوط صاروخ أرض-جو من داخل سوريا في جنوب إسرائيل.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة على ما يبدو قذيفة صاروخية واحدة أُطلقت من قطاع غزة نحو منطقة ديمونا، وأضافت مصدر الإطلاق نحو النقب لم يُعرف بعد والتقدير هو أنه لم يُنفّذ من قطاع غزة

ونقلت وسائل إعلام إسرائيليّة عن أحد سكان “أبو قرينات” قرب ديمونا يزعم أنه سمع صوت انفجار قوي وأن منازلهم اهتزت. وقال آخرون أصداء انفجارات سمعت جيداً في أنحاء النقب بما فيه بئر السبع، بينما نقلت وسائل اعلام أخرى صوتا انفجارين خفيفين سمعا في وسط “إسرائيل”.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة نقلاً عن ‏إذاعة الجيش الإسرائيلي وعلى موقعها الإلكتروني تقول بإن ما حصل هو حدث غير مرتبط بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار انطلقت في منطقة أبوقرينات بجنوب إسرائيل قرب مفاعل ديمونا النووي يوم الخميس.

ونقلت سائل إعلام إسرائيليّة بيان لجيش الاحتلال أنه رصد إطلاق صاروخ أرض-جو من سوريا سقط في منطقة النقب, وأضاف البيان: ردا على الحادث هاجم الجيش الإسرائيلي البطارية السورية التي أطلقت الصاروخ.

على ذات السياق،أعلنت الإخبارية السورية أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في منطقة الضمير بريف دمشق.