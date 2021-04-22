المشهد اليمني الأول

شٌيعت بصنعاء اليوم جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين ارتقوا شهداء خالدين وهم يدافعون عن السيادة الوطنية.

حيث تم تشييع جثامين الشهداء العقيد عبدالله محمد الضاوي والعقيد طه محمد المهدي والعقيد عدنان صالح الحماس والعقيد حامد صالح جارع والمقدم علي محمد مرحب والرائد ماجد حسين زهير والرائد عبدالعزيز محمد مهيوب والرائد صالح محمد الحيدري والرائد احمد حزام ردمان والنقيب بارق عائض الجوبي الملازم أول عبده حسين شرف الدين والمساعد عبدالجبار محمد جوهر والمساعد صلاح محمد حيدر.

وخلال مراسم التشييع التي تقدّمها وزير العدل القاضي محمد الديلمي ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبد العزيز صلاح، أشاد المشيعون بمواقف الشهداء وزملائهم الأبطال من منتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواجهة تحالف العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات. وأكدوا استمرارهم في تقديم كافة أوجه الدعم للمرابطين في الجبهات حتى دحر الغزاة وعملائهم وتحرير الوطن والشعب من دنسهم ورجسهم.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتهم الثرى كل شهيد في مسقط رأسه. وشارك في التشييع نائب مدير دائرة التقاعد العسكري العميد أحمد الحسيني ومساعد مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن حمود الحذيفي وأهالي وأقارب الشهداء وجمع من المواطنين.