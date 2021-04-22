المشهد اليمني الأول

أنهى صلح قبلي بمديرية جبلة محافظة إب تقدّمه وكيل المحافظة راكان النقيب، قضية قتل بين آل الحبيشي وآل الغانمي في منطقة شبان، وقعت أحداثها قبل سبع سنوات.

وفي الصلح أعلن أولياء دم المجني عليه بلال أحمد علي الحبيشي العفو عن الجاني عبدالله حمود الغانمي لوجه الله وتلبيةً لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في حل النزاعات الداخلية وقضايا الثارات، بما يعزز من تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان.

وثمن الوكيل النقيب مبادرة ومكرامة آل الحبيشي بعفوهم وتنازلهم عن الجاني.. داعياً قبائل المحافظة إلى نبذ ثقافة الكراهية وتعزيز ثقافة الإخاء والتعايش والتكافل. وحث على تعزيز التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته وتحرير الأراضي اليمنية من رجس الغزاة والمحتلين.

حضر الصلح مديرا مديريتي جبلة محمد المريسي والسياني أشرف الصلاحي ونائبا رئيس مجلس التلاحم القبلي بإب أمين أبوراس ونبيل الحبيشي.