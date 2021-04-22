المشهد اليمني الأول

كشفت وزارة الداخلية عن أنها رصدت مؤخرا تحركات مكثفة للعدوان ومرتزقته لتحشيد واستقدام عدد من عناصر مايسمى بتنظيم القاعدة الارهابي لمساندة المرتزقة في جبهة مأرب، وسد العجز الموجود في المقاتلين، ومحاولة الحفاظ على ما تبقى في ايدي المرتزقة من مواقع في المحافظة.

كما كشفت وزارة الداخلية عن المواقع والجبهات في محافظة مأرب التي سلم مرتزقة العدوان قيادتها لتنظيم القاعدة الارهابي. وأوضحت وزارة الداخلية أنها من خلال عمليات المتابعة الأمنية لتحركات قيادات المرتزقة وكذلك قيادات مايسمى بتنظيم القاعدة تمكنت من رصد اللقاءات التي تمت مؤخرا بين الطرفين وما تمخض عنها مخرجات وخطوات عملية.

وكانت على النحو التالي:

أولا / في بداية فبراير المنصرم 2021م عقد اجتماع مشترك لعدد من قيادات المرتزقة وقيادات تنظيم القاعدة حيث حضر من قيادات المرتزقة كل من:

حضر الاجتماع من جانب المرتزقة في مأرب القيادات التالية:

1- القيادي المرتزق/ إسماعيل بحبيح.

2- القيادي المرتزق / عبد الهادي عبد اللطيف نمران.

3 – القيادي المرتق/ عبد الواحد عبد اللطيف القبلي.

4 – القيادي المنافق/ ذياب القبلي.

ومن قيادات تنظيم القاعدة كل من:

1- القيادي عبد اللطيف السيد.

2- القيادي أبو مشعل.

3- القيادي أبو حذيفة.

4- القيادي أبوالسمح إياد الحاشدي

وفي الاجتماع تم الاتفاق على الآتي:

-تسليم عدد من الجبهات لقيادات وعناصر تنظيم القاعدة. وربط قيادات ما يسمى تنظيم القاعدة والمسؤولة على جبهات مراد والبلق بالعمليات المشتركة لتحالف العدوان ومرتزقته في مأرب. وتسهيل مرور عناصر تنظيم القاعدة من محافظتي أبين وشبوة إلى محافظة مأرب.

-اعتماد آلية مالية ثابته لصرف نفقات ومستحقات مالية لعناصر التنظيم المشاركين في جبهات محافظة مأرب. تزويد عناصر وقيادات ما يسمى بالتنظيم بالصواريخ الحرارية.

-كما اتفق الطرفان على تكليف القيادي في تنظيم القاعدة المدعو أبو حذيفة، ومعه القيادي التابع لمرتزقة العدوان في مأرب المدعو نورالدين بزيارة عناصر التنظيم في الحازمية والتنسيق مع القيادي في جماعة السلفيين المدعو “ابو عبيدة الضالعي” لترتيب نزول عناصر القاعدة المتواجدين في مديرية الحازمية الى محافظة مأرب.

وفي نفس اليوم الذي عقد فيه الاجتماع تم التواصل مع المرتزق صادق سعيد قائد الكتيبة السادسة في ما يسمى اللواء الثاني حراس الجمهورية لتسليم نقطة الفلج إلى عناصر ما يسمى تنظيم القاعدة.

وفي منتصف فبراير تم البدء باستقدام عناصر تنظيم القاعدة من محافظات البيضاء والضالع وابين، وعدن.

حيث انتقل القيادي في تنظيم القاعدة المدعو عمار عبد الله عبد القوي الحميقاني إلى محافظة عدن للتنسيق مع قيادات تحالف العدوان وعلى رأسهم القيادي المدعو جلال الربيعي قائد معسكر، عمليات العند والمرتزق صالح قاسم الحدي وتلقى الدعم المطلوب من قبل قيادات مرتزقة تحالف العدوان في محافظة عدن ليقوم بحشد عناصر التنظيم للمتواجدين في محافظة عدن لتعزيز مرتزقة مأرب.

في تاريخ 19 فبراير 2020 تم إخراج جميع العناصر التابعة لما يسمى تنظيم القاعدة من سجون مرتزقة تحالف العدوان ليتم توزيعهم على المواقع والتباب، كما وصل في نفس اليوم الى مدينة مأرب القيادي في تنظيم القاعدة المدعو إياد الحاشدي ومعه مجموعة كبيرة من عناصر القاعدة التي كانت في الحازمية.

وقد توالت عمليات نقل عناصر القاعدة الى جبهات مأرب، ابرزها ما يلي:

في تاريخ 26 فبراير 2021م، وصلت مجاميع من تنظيم القاعدة الى محافظة مأرب لتعزيز المرتزقة في جبهة السد باتجاه منطقة الزور من جهة المجمع.

27-2-2021 م تم الرفع من قبل المنافق اياد الحاشدي الى القيادي في التنظيم صدام ابو متعب وابو مشعل وابو الحارث بأنه تم سحب عدد من عناصر التنظيم الوافدين من أبين وعدن وإرسالهم إلى المجمع الحكومي.

في تاريخ 28-فبراير -2021م وصلت مجموعة من عناصر القاعدة الى جبهة الكسارة.

في تاريخ 5- مارس -2021م تم نقل عناصر من تنظيم القاعدة للتمركز في منطقة بني ضبيان.

حيث قام بترتيب أيصالهم القيادي في التنظيم المدعو ” صدام حسين سالم العولقي”.

ثانيا / المهام القتالية التي أوكلت لعناصر تنظيم القاعدة

كشفت وزارة الداخلية انه من خلال تحرياتها تبين أن تحالف العدوان أوكل لقيادات عناصر تنظيم القاعدة في جبهات مأرب القيام بمهام عسكرية مختلفة على النحو التالي:

أ- مهام الإشراف على

التعبئة والتحشيد ونقل عناصر القاعدة الى الجبهات. وأوكلت هذه المهام لعدد من قيادات القاعدة ابرزهم

1/ المدعو “صالح الحجازي” المكنى ابو عمار الجهمي.. وتم تكليفه بعمل دورات تعبئة تكفيرية للطلاب والمراهقين في محافظة مأرب لاقناعهم بالإنضمام إلى تنظيم القاعدة حيث يتم عقد تلك الدورات في مسجد المدعو الشيخ محمد.

2/ المدعو معاذ محمد الحدي المكنى القعقاع الصنعاني وتم تكليفه بحشد العناصر التكفيرية إلى محافظة مارب بالتنسيق مع ما يسمى أمير ولاية مارب المدعو معتز الحضرمي.

3/ المدعو ”طلال عبد الكريم علي احمد العمري” المكنى “رداد العمري” وتم تكليفه بتجهيز عناصر القاعدة التواجدين في البيضاء ويقوم لأرسالهم الى جبهات مأرب.

ب–مهام الإشراف على إعداد وزرع العبوات الناسفة

وأكلت هذه المهام لعدد من قيادات القاعدة أبرزهم:

1/–المدعو منصر مبخوت المكنى الزبير المرادي احد العناصر العسكرية في ما يسمى بتنظيم القاعدة وتم تكليفه بالأشراف على زرع العبوات الناسفة في جبهة العلم.

2/ المدعو “صالح مبارك” المكنى أبو القاسم المرادي المأربي.. وتم تكليفه بالاشراف على تجهيز وتركيب وزرع العبوات والألغام والصواعق في جبهة البلق.

ج–مهام الإشراف على الرصد

وأكلت هذه المهام لعدد من قيادات القاعدة أبرزهم

1/ المدعو عبد الحميد عبد الرب أبو غانم – المكنى فياض الصنعاني.

2/ المدعو “معاذ الحدي” المكنى بالقعقاع الصنعاني.

د–مهام الإشراف على الامداد وتوفير الدعم اللوجستي لعدد من الجبهات في مأرب

وأكلت هذه المهام لعدد من قيادات القاعدة أبرزهم:

1/ المدعو “عبد الخالق درويش” وهو أحد عناصر تنظيم القاعدة في منطقة بيحان بمحافظة شبوه .

2- المدعو “جعفر ابو الليل” أحد قيادات ما يسمى بتنظيم القاعدة والذي يقود مجموعة من عناصر التنظيم في جبهة البلق فوق السد.. وتم تكليفه بمهمة الزحف الى اماكن سيطرة الجيش واللجان الشعبية في جبهة السد.

3–المدعو جمال عبده ناصر القمادي المكنى ابو عبد الرحمن الصنعاني.. وتم تكليفه بمهام استقبال ومعالجة جرحى التنظيم.

4–الم .. وتم تكليفه بتولي تجهيزات السكن في محافظة شبوة لعائلات قيادات وعناصر ما يسمى تنظيم القاعدة التي تقاتل في صفوف تحالف العدوان في محافظة مأرب.

5- المدعو. ”ماجد احمد صالح السلمي” المكنى نمر الصنعاني وهو أحد عناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة في محافظة مأرب.. وقد تم تكليفه القيام بتوفير احتياجات عناصر القاعدة في مأرب، وارسال واستقبال الحوالات المالية.

ثالثا / الجبهات في مأرب التي يشارك فيها ويتولى قيادتها عناصر تنظيم القاعدة:

ذكرت وزارة الداخلية أنه من خلال الرصد تبين أن عناصر القاعدة تشارك في القتال ضمن صفوف تحالف العدوان وتقود عدد من الجبهات منها:

1- جبهة جبل مراد والعلم وهي بقيادة المدعو “الزبير المرادي”. من قيادات القاعدة في مأرب.

2 –جبهة جبل البلق ومراد وذنه، ويقودها كل من القيادي في التنظيم المدعو ”مقداد المرادي” والقيادي المدعو ”عبد الرحمن محمد الشحري” المكنى ابو حذيفة.

3- جبهة السد والزور والتباب السود المجاورة الواقعة على وادي ذنه سد مأرب ويقودها كل من: القيادي في التنظيم المدعو “جعفر ابو الليل” والقيادي في التنظيم المدعو “ابو الحارث”.

4- المجمع الحكومي ويتواجد فيه عدد من عناصر القاعدة وتم تكليفها باستقبال عناصر التنظيم القادمة الى مأرب من المحافظات الأخرى.

5- جبهة الجوبة ويتواجد فيها عدد من قيادات التنظيم ابرزهم:

المدعو سليمان الزرقاوي، والمدعو ابو ليث الصنعاني، والمدعو ابو الحسن الظهري.

6- جبهة صرواح ويتواجد فيها مجاميع من تنظيم القاعدة بقيادة المدعو “عبد الغفار ابوتراب.

7–جبهة الكسارة. ويشارك في قيادتها الى جانب مرتزقة العدوان أحد قيادات القاعدة وأوكلت اليه مهام القيادة والسيطرة.