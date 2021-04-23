المشهد اليمني الأول

أعلنت وسائل إعلام صهيونية مساء الخميس 22 ابريل 2021م، عن تسرب مادة الأمونيا من أحد المصانع في خليج حيفا فلسطين المُحتلة.

وأكدت وسائل الاعلام أن تسرب الأمونيا حصل في مصنع كوكاكولا في حيفا، وأن رجال الإطفاء من محطة حيفا أغلقوا المكان للتعامل مع تسرب الأمونيا مع إخلاء المبنى الذي وقع فيه التسرب، ولم يعرف حتى الآن عدد الضحايا والخسائر المادية والبشرية.

يأتي هذا الحادث بعد حصول انفجار لمصنع الصواريخ وحدوث انفجار بالقدس المُحتلة ووقوع انفجار صاروخ في صحراء النقب بالقرب من مفاعل ديمونة النووي التابع للكيان.