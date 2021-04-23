المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر في بغداد، عن استهداف صاروخي قاعدة “فيكتوريا” الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي، بـ3 صواريخ.

وأشارت المصادر إلى أنه “لم يتضح بعد فيما إذا كانت هذه الصواريخ قد تسببت بخسائر بشرية أم لا”.

من جهته، أكد مصدر أمني عراقي، أن “الصواريخ سقطت في محيط المطار”. وأضاف المصدر، أن “أحد الصواريخ سقط بالقرب من مهبط الطائرات”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة، عن لسان مصدر أمني قوله أنه تم استهداف الجناح العسكري في مطار بغداد الدولي بصواريخ الكاتيوشا. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل إضافية فيما إذا كان هناك أي إصابات ناجمة عن سقوط الصواريخ.