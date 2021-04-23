المشهد اليمني الأول

كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى اسباب الركود الحاصل في ملف الاسرى.

وقال في تغريده له على “تويتر” أن من أسباب الركود الحاصل في ملف الاسرى هو رفض قوى العدوان ومرتزقتهم الدخول في تبادل شامل ووضع العراقيل أمام تنفيذ الإتفاقات التي تمت برعاية الامم المتحدة.

إضافة الى منع السعودية لكل عمليات التبادل التي تتم بوساطات محلية وعجز الامم المتحدة في وضع الحلول والمقترحات التي تقرب وجهات النظر.