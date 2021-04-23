المشهد اليمني الأول

جددت شركة النفط اليمنية تأكيدها على استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز 5 سفن نفطية بحمولة إجمالية “128,035” طن من الوقود.

وقالت الشركة في تغريدة لها على ” تويتر ” ان احتجاز السفن متفاوتة وصلت في أقصاها الى أكثر من “4” أشهر. فيما اضطرت 3 سفن نفطية لمغادرة منطقة الاحتجاز إلى وجهات خارج اليمن بعد منع تحالف العدوان الأمريكي السعودي دخولها إلى ميناء الحديدة منذ عدة أشهر

تجدد شركة النفط اليمنية تأكيدها على استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز 5 سفن نفطية بحمولة إجمالية “128,035” طن من الوقود ولفترات متفاوتة وصلت في أقصاها الى أكثر من “4” أشهر