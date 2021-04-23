المشهد اليمني الأول

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على ضيفه خيتافي، بنتيجة (5-2) في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس بملعب الكامب نو، في منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة كل من ليونيل ميسي (هدفين) في الدقيقتين “8 و33″، وسفيان شاكلا بالخطأ في مرماه “28”، رونالد أراخو “87” وأنطوان جريزمان “93” من ركلة جزاء. فيما سجل هدفي خيتافي، كل من كليمونت لينجليت مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه “12” وإنيس أونال من ركلة جزاء “69”.

برشلونة رفع رصيده إلى 68 نقطة بالمركز الثالث ليواصل ملاحقة الريال وأتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 31 نقطة بالمركز الـ 15.

ودخل برشلونة لأجواء المباراة سريعا، وكاد ميسي ان يسجل الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق فقط بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة. وفي الدقيقة 8، تمكن ميسي من تسجيل أول أهداف اللقاء، بعد كرة طولية استلمها ميسي وانفرد بالمرمى، ليتوغل ويطلق تسديدة من داخل المنطقة في الشباك.

ونجح خيتافي من إدراك التعادل سريعا ومن أول فرصة، بعد عرضية من كوبو من جهة اليسار، سددها رودريجيز لترتطم بمدافع البارسا لينجليت وتغير اتجاهها وتسكن الشباك في الدقيقة 13.

وواصل ميسي محاولاته على المرمى، ومن تمريرة ألبا من جهة اليسار إلى ميسي خارج المنطقة، أطلق البرغوث تسديدة قوية علت عارضة الحارس. وفي الدقيقة 28، سجل برشـلونة الهدف الثاني عن طريق سفيان شاكا مدافع خيتافي بالخطأ في مرماه، الذي حاول تمرير الكرة إلى حارسه الذي كان متقدم من مرماه، لتسكن الكرة الشباك ويتقدم البارسا بهدف ثانٍ.

وضاعف ميسي النتيجة لبرشـلونة بهدفه الشخصي الثاني والثالث للبارسا في الدقيقة 33، بعدما وصلته الكرة في الجهة اليمنى داخل المنطقة، ليسدد الكرة بقدمه اليمنى وترتطم بالقائم لترتد له مجددًا ويضعها بقدمه اليسرى في الشباك.

بداية الشوط الثاني كانت هادئة من الطرفين، حيث انحصرت الكرة في منتصف الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريقين، بينما استحوذ برشلونة على الكرة لكن دون فاعلية.

وفي الدقيقة 69، عاد حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو لمراجعة تدخل أراخو مدافع برشلونة على لاعب خيتافي، تمكن أونال من تحويلها لهدف ثانٍ ويقلص الفارق لهدف واحد.

وتمكن أراخو من تسجيل الهدف الرابع للبارشا في الدقيقة 87، بعد ركلة ركنية نفذها ميسي داخل المنطقة، وارتقى لها أراخو ليحولها برأسية في الشباك. وحصل برشـلونة على ركلة جزاء بالدقيقة 93، سددها جريزمان بنجاح، ليسجل خامس أهداف برشلونة، وتنتهي معه المباراة بفوز عريض للبارسا.