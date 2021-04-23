المشهد اليمني الأول

تشهد مناطق باب العامود وباب دمشق وسط القدس المحتلة، اشتباكات بين شبان فلسطينيين من جهة، ومستوطنين متطرفين تحميهم قوات الشرطة الإسرائيلية.

وأسفرت المواجهات التي لا تزال مستمرة هذا المساء، في منطقة باب العامود، عن إصابة 32 فلسطينياً، تمّ نقل 12 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. كذلك، تمّ اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين، فيما أصيب شرطي صهيوني، وتم تكسير سيارة مستوطن في شارع صلاح الدين.

وبدأت الاشتباكات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين إثر تصدي الشبان لمحاولات المستوطنين اقتحام منطقة باب العامود، إذ تمكنوا من إغلاق شارع باب المصرارة الذي يفصل بين باب العامود وباب دمشق.