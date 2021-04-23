المشهد اليمني الأول

نشر مواطنون سعوديون تغريدات على تويتر عن سماع دوي انفجار في خميس مشيط وفي جيزان السعودية.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للتحالف عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت من اليمن تجاه المنطقة الجنوبية.

كما أعلنت وكالة واس التابعة للتحالف بتغريدة في تويتر، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة ثانية تجاه خميس مشيط.

وأعلنت وكالة واس التابعة للتحالف تغريدة أخرى، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة ثالثة تجاه جيزان.

العميد سريع يتوعد

وكان توعد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، قبل يومين، عن عمليات جديدة قادمة جديدة بأسم الرئيس الشهيد صالح الصماد. وقال العميد سريع: القوات المسلحة تؤكد أن هناك عمليات قادمة ستكون باسم الشهيد الصماد.

وأضاف سريع: أن القوات المسلحة تُعد العدة لـ عمليات الشهيد الصماد، وتنتظر فقط إشارة القيادة وهي من تحدد الزمان والمكان المناسبين.