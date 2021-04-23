المشهد اليمني الأول

ذكرت شرطة العاصمة صنعاء أن مركز شرطة علاية بمديرية السبعين تمكن من ضبط كل من المدعو “جمال جميل العريقي” البالغ من العمر 40 عاما واخوه المدعو “محمود جميل العريقي” والبالغ من العمر 35 عاما. واللذان ارتكبا جريمة ضرب والدتهما “جميلة عبد الواحد العريقي” 65عاما.

وأوضحت شرطة العاصمة أن مركز الشرطة تلقى بلاغا في مساء الثلاثاء 13 ابريل 2021م، من قبل مندوب البحث الجنائي في مستشفى هاشم العراقي عن وجود المرأة المجني عليها في المستشفى وهي تتلقى العلاج بعد ان اصيبت بكدمات في وجهها واجزاء متعددة من جسدها، وقد أفادت انها تعرضت للضرب المبرح من قبل ابنيها “جميل العريقي، ومحمود العريقي.”

فتحرك مركز الشرطة لضبط المتهمين لكنهما كانا قد فرّا من المنزل. وبعد اجراء التحريات والمتابعة تم ضبط المتهمين يوم الاربعاء 21 ابريل وتم تحويلهما إلى النيابة المختصة.