المشهد اليمني الأول

قال نائب وزير الخارجية الإستاذ حسين العزي لكل دول العالم المهتمة بالشأن اليمني، نحن نحترم حديثكم عن السلام ونتمنى لشعوبكم ولكل الإنسانية العيش بخير وأمان.

وأضاف العزي في تغريده له على تويتر “اننا في نفس الوقت نرفض كل ضغوطكم الرامية لحماية الإرهاب في مأرب، ولن نسمح للإخوان والقاعدة بتحويلها إلى مصدر تهديد لأمن وسلامة أهلنا في مأرب أو في اليمن مهما كان الثمن”.