المشهد اليمني الأول

أدان حزب الله، اليوم الجمعة، الإجراءات العسكرية وحالة والتضييق التي ترتكبها شرطة كيان العدو الإسرائيلي وعصابات المستوطنين منذ أيام والتي أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى واعتقال عدد من المواطنين.

وحيي الشعب الفلسطيني العزيز بتصديه البطولي لاعتداءات شرطة كبان العدو الإسرائيلي التي استهدفت المصلين في مدينة القدس المحتلة. وعبر حزب الله عن اعتزازه بالوقفة الشجاعة للمؤمنين الفلسطينيين عند باب العامود وفي مختلف أنحاء ومداخل المدينة المقدسة.

وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الشريف والمجاهد، مضيفاً أن هذا الشعب هو الذي يرسم البوصلة والوجهة الحقيقية للأمة. وقال إن الشعب الفلسطيني يؤكد بتضحياته الدائمة ألا مكان للاحتلال في أرض فلسطين الطاهرة.