المشهد اليمني الأول

كشفت تقارير صحفية، إن إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا، بدأت في إنهاء تفاصيل تجديد عقد أسطورة الفريق ليونيل، وتستعد لتجديد عقد البرغوث الأرجنتيني لثلاث سنوات قادمة. وينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني رفقة برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط ميسي بالرحيل عن صفوف فريقه، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح ميسي قريبًا من الاستمرار داخل قلعة كامب نو. وبحسب شبكة ESPN فإن لابورتا سيجدد مع ميسي العقد لمدة ثلاث سنوات، لتعويض اللاعب الأرجنتيني عن انخفاض الراتب بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.