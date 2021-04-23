المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر عبرية مساء الجمعة، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة اثر استهداف صاروخي من غزة.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لكيان العدو الإسرائيليّ عن إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة واعتراض صاروخ واحد فيما سقط الآخران في منطقة مفتوحة.

كما أفادت مصادر تابعة لكـيان العدو الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ أطلق من غزة باتجاه النقب الغربي وسقوط صاروخين آخرين في الجانب الفلسطيني.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية عن اندلاع مواجهات قرب حاجز قلنديا شمال القدس وبمخيم العروب شمال الخليل. وأضافت المصادر عن وقوع عدد من الإصابات جراء قمع قوات العدو لتجمع المواطنين الفلسطينيين قرب باب العامود في القدس المحتلة.