المشهد اليمني الأول

أدان المكتب السياسي لأنصار الله الاعتداءات الصهيونية الإجرامية بحق المصلين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والتي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني الغاصب والعصابات المستوطنة منذ عدة أيام خلال الشهر الكريم.

واستنكر المكتب السياسي لأنصار الله في بيان، اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني على المصلين الفلسطينيين يوم أمس بمدينة القدس، والذي أسفر عن إصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين واعتقال آخرين.

وحيا البيان التحركات الشعبية الفلسطينية في صد الاعتداءات المستمرة التي استهدفت المصلين في القدس المحتلة وكسرت الإجراءات العسكرية وحالة الحصار والتضييق على المصلين في موقف بطولي أرعب الصهاينة وهز كيان قوات الاحتلال.

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله على الموقف الثابت تجاه القضية والشعب الفلسطيني والوقوف الكامل مع حركات المقاومة.. وقال” نشد على أيديها الضاغطة على الزناد في الوقوف صفاً واحداً تجاه الإجرام والغطرسة الصهيونية وما أخذ بالقوة لن يعود إلا بالقوة”.

وأضاف البيان” على الصهاينة الإدراك أننا أمة واحدة وفي موقف واحد وفلسطين والقدس هي القضية الأولى والمركزية وهي البوصلة الحقيقية الجامعة للأمة العربية والإسلامية “.