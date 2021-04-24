المشهد اليمني الأول

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن العقوبات المفروضة على الأندية المنسحبة من دوري السوبر الأوروبي.

وشارك 12 ناديًا من كبار أوروبا في البطولة القارية الجديدة، قبل أن تعلن 9 منها انسحابها، بينما أكد يوفنتوس صعوبة إقامة البطولة الآن، فيما لم يتراجع ريال مدريد وبرشلونة.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الأندية المنسحبة من السوبر ليج سيدفع كل منها غرامة قدرها 300 مليون يورو. وأشارت إلى أن الغرامة مدرجة في العقد الذي وقعت عليه الأندية، يوم السبت الماضي.

وأوضحت أن خوف منظمي البطولة من تراجع الأندية، خاصة الإنجليز، وراء وضع هذا المبلغ الكبير كشرط جزائي.