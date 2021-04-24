المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر عن مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي في حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وغرد فلسطينيون بفيديوهات عن الأجواء من حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

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