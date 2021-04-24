المشهد اليمني الأول
أفادت مصادر عن مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي في حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.
وغرد فلسطينيون بفيديوهات عن الأجواء من حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.
القسم المقدسي من المسجد الأقصى الآن❤🇵🇸#القدس_تنتفض pic.twitter.com/5qCZFJKVZw
— أهل الهمة – الجامعة الأردنية (@hemmehJU) April 23, 2021
ليلة مشتعلة ومواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.. الأجواء من حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة#القدس_تنتفض pic.twitter.com/IphPIDiUQr
— معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) April 23, 2021