المشهد اليمني الأول

أصدر الرئيس مهدي المشاط، اليوم السبت، قرارات جمهورية بتعيين وزراء ومحافظين وأعضاء في السلطة القضائية.

وتضمنت قرار جمهوري بتعيين القاضي نبيل ناصر العزاني وزيراً للعدل، وسليم محمد نعمان المغلس وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات،و عامر علي عامر المراني وزيراً للنقل، ومحمد حسين مجد الدين المؤيدي وزيراً للشباب والرياضة.

وشملت قـرار جمهوري بتعيين فيصل أحمد قائد حيدر محافظاُ لمحافظة الجوف، وحنين محمد عبدالله صالح قطينة محافظاً لمحافظة المحويت،و عوض محمد بن فريد الطوسلي العولقي محافظاً لمحافظة شبوة.

كما صدر قـرار جمهوري بتعيين القاضي الدكتور محمد محمد عبدالله الديلمي نائباً عاماً، وتعيين علي يحيى محمد عبدالمغني القاضي أميناً عاماً لمجلس الشورى، في حين تضمنت القرارات تعيين القاضي أحمد محمد يحيى العقيدة عضواً في المحكمة العليا عضواً في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين القاضي سعد أحمد حسن هادي أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى، كما تم تعيين القاضي عبدالرزاق سعيد حزام الأكحلي أميناً عاماً للمحكمة العليا.