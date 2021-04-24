المشهد اليمني الأول

افتتح الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، التسجيل لفريقه في شباك نيوكاسل، اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة 33 للبريميرليج.

ورفع صلاح رصيده إلى 20 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، بفارق هدف وحيد عن هاري كين، متصدر ترتيب الهدافين. وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فقد بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا أو أكثر في الدوري الإنجليزي خلال 3 مواسم.

وسجل صلاح 32 هدفًا خلال 36 مباراة في موسم 2017-18، وفي موسم 2018-19 سجل 22 هدفًا في 38 مباراة، أما في الموسم الحالي 2020-21، فقد سجل 20 هدفًا في 32 مباراة.

وتفوق صلاح على الثنائي روبي فاولر ولويس سواريز، اللذان نجحا في تسجيل 20 هدفًا أو أكثر خلال موسم واحد مع ليفربول بالبريميرليج في مناسبتين فقط.