المشهد اليمني الأول

ادان المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ممارسات واعتداءات الكيان الصهيوني والمستوطنين المحتلين على المقدسات وسكان القدس ، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني.

وأدان سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ،مساء اليوم (السبت) ، ممارسات واعتداءات الكيان الصهيوني والمستوطنين المحتلين على المقدسات وسكان مدينة القدس .

كما شدد خطيب زادة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال الوحشية للصهاينة.

وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني ، وخاصة سكان وشباب القدس ضد الصهاينة المجرمين ، واكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الانسان ضد الشعب الفلسطيني الاعزل والاعتداء على الاماكن المقدسة في القدس .

واشار خطيب زاده ، إلى استمرار الاحتلال وجرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني ، مؤكدا ضرورة دعم المقاومة حتى تحرير فلسطين ، وأضاف: “أرض فلسطين ملك للشعب الفلسطيني ، والكيان الصهيوني كيان غاصب ومحتل وان السبيل الوحيد لتسوية ازمة فلسطين في اجراء استفتاء بين السكان الاصليين لأرض فلسطين.

وهاجمت قوات الكيان الاسرائيلية الجمعة المصلين الفلسطينيين في القدس المحتلة واعتقلت عددا منهم وأطلقت قوات الأمن الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع على المصلين ، مما تسبب في اصابة بعض الفلسطينيين باختناقات. في غضون ذلك ، اعتقلت قوات الأمن التابعة للكيان الاحتلال ، عددا من الفلسطينيين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.