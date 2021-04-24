المشهد اليمني الأول

اقتحم مجاهدو الجيش واللجان الشعبية مواقع مرتزقة الجيش السعودي بعملية هجومية مباغتة في صحراء الأجاشر في نجران.

ووزع الإعلام الحربي، اليوم السبت مشاهد توثق مباغتة المجاهدين مـواقع العدو وتسللهم إلى مسافات قريبة من خطوط العدو، والاشتباك معهم من مسافات قريبة واحراق دشم ومتارس وتحصينات مرتزقة الجيش السعودي وقتل وجرح عدد من المنافقين.

ووثقت المشاهد استهداف متارس مرتزقة الجيش السعودي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وخلفت العملية الهجومية قتلى وجرحى من صفوف العدو فيما فر من تبقى من المنافقين تاركين متارسهم ومـواقعهم.

يشار إلى أن العملية اتخذت ثلاثة مسارات واستمرت ثلاث ساعات ونصف، انتهت بالسيطرة على عدد من المواقع والسيطرة على الخط الإسفلتي قبالة منفذ الخضراء في نجران.