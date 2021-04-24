المشهد اليمني الأول

نقلت وسائل اعلام ايرانية عن مصدر مطلع تجديد تأكيد الجمهورية الإسلامية الايرانية انه ليس على جدول اعمالها قبول خطة “خطوة بخطوة” لرفع الحظر.

وأكد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني، في مقابلة مع شبكة برس تي في اليوم السبت ، أن “سياسة إيران في قضية رفع الحظر لم تتغير ويتعين رفع جميع اشكال الحظر بما في ذلك عقوبات عهد أوباما بعد تنفيذ الاتفاق النووي والحظر الذي اعيد فرضه على ايران في عهد ترامب وباقي اشكال الحظر الاخرى الذي فرض في عهد ترامب تحت مسميات أخرى ، وبعد التحقق من قبل إيران ستوقف طهرن الإجراءات التعويضية.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تنفيذ الاتفاق النووي في عهد إدارة أوباما ، فُرض الوان من الحظر على ايران بما في ذلك قانون ISA وبرنامج التأشيرات.

وردا على التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال المصدر المطلع لـ “برس تي في” اليوم السبت ، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، كما أكدت مرارا ، لا تقبل أي خطة تقوم على فكرة الخطوة خطوة وغير مدرجة على جدول الأعمال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم أنه من المهم للغاية بالنسبة لواشنطن أن تعيد إيران تنفيذ التزاماتها، مشيرا إلى أن مقترحات إدارة الرئيس جو بايدن بشأن إيران تقوم على مبدأ الامتثال مقابل الامتثال.