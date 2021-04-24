المشهد اليمني الأول

كشف محمد ناصر البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله تفاصيل هامة بشأن مأب ومصير قيادات لاتزال داخل المدينة.

واكد البخيتي حرص القيادة السياسية في العاصمة صنعاء على سلامة ابناء مدينة مارب وبعث البخيتي برسالة قال فيها :‏إلى ابناء مأرب وساكنيها سلام الله عليكم، اطمأنوا فنحن حريصين على سلامتكم كحرصنا على اهلنا.

وتطرق الى للمخدوعين والمغرر بهم الذين لازالو في صفوف قوى العدوان رغم احتدام المعارك مؤكدا بالقول : أما بالنسبة للمخدوعين والمغرر بهم فإن عليهم المسارعة إلى تسوية وضعهم.

واكد البخـيتي ان هناك قيادات من المرتزقة في مأرب تم تسوية اوضاعهم وقد قاموا بالتواصلوا واخذوا ضمانات بعدم المس بمصالحهم مقابل تعاونهم مع صنعاء مستدركا بالقول: وللعلم هناك قيادات من المرتزقة في مأرب تواصلوا معنا وتم تسوية وضعهم والتزمنا بعدم المس بمصالحهم مقابل تعاونهم معنا.