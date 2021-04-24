المشهد اليمني الأول

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري إن الأجهزة الاستخباراتية التابعة لوزارة الداخلية لديها من داخل مقاتلي قوى العدوان في مأرب عدد كبير من الشرفاء لكشف تحركات العدوان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلـية للمسيرة أن قيادات القاعدة في عدن تتواصل مع قيادات القاعدة في مأرب منذ وقت مبكر بهدف إحكام سيطرة ما يسمى القاعدة على مأرب.

واختتم العجري حديثه للمسيرة بقوله إن هناك أكثر من 85 من عناصر وقيادات ما يسمى القاعدة؛ العديد منهم لديه ارتباط مكشوف بالخارج وتم ضمهم إلى صفوف العدوان خلال المراحل السابقة، لافتا إلى أن علاقة هذا التنظيم بالولايات المتحدة لم يعد خافيا على أحد.