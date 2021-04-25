المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر خبرية اليوم الأحد، بمقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إثر حريق اندلع داخل مستشفى في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد.

وكشف مصدر طبي من المستشفى أن حصيلة القتلى وصلت إلى 55 قتيلا ً إثر الحـريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في منطقة جسر ديالى، إثر انفجار قناني الأوكسجين داخل ردهة الإنعاش.

ولفتت إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المستشفى لنقل الضحايا المصابين بالحروق، والجثث إلى مستشفيات بغداد، ومنها تم نقل 45 جثة إلى مستشفى الزعفرانية.

ولا زالت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف تنقل الضحايا من المستشفى حتى هذه للحظة.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية “واع” اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فيما باشرت فرق الدفاع المدني باخلاء المرضى واخماده.

​وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، أن “حريقا اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد”، مشيرا إلى أنه “تم توجيه اكثر من 20 فرق إطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني”.

​ولفت البيان إلى أن “فرق انقاذ الدفاع المدني تباشر بعمليات اخلاء المرضى الراقدين بالتزامن مع عمليات إخماد النيران”.

وبحسب الوكالة أعلن مدير الدفاع المدني إنقاذ 90 مريضاً ومرافقاً من حادث الحريق في ابن الخطيب.