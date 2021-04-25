المشهد اليمني الأول

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، رئيس لجنة كورونا، “عبدالعزيز الدعيلج”، عن ربط بيانات رحلات المسافرين بالحالة الصحية للمسافر، عبر تطبيق “توكلنا”.

وأشار “الدعيلج” إلى إبلاغ كافة شركات الطيران العاملة في المملكة بضرورة سرعة ربط بيانات رحلات المسافرين في تطبيق “توكلنا”، على أن “يقتصر إصدار بطاقة صعود الطائرة على المسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق (محصّن) أو (لم تثبت إصابته)، اعتبارا من الخميس”.

وشدد على أن شركات الطيران عليها منح المسافرين على نظام الحجوزات آلية إبلاغ المسافرين من خلال الرسائل النصية بإلغاء حجوزاتهم في حال كانت حالتهم الصحية مختلفة عن الحالات المذكورة.

وتعمل هيئة الطيران المدني السعودية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، على تكثيف الجولات التفتيشية والزيارات الرقابية على المطارات ومباني الهيئة والمنشآت التابعة لها؛ لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، كما فعّلت نقطة فرز قياس درجة الحرارة وتطبيق “توكلنا”، وتم تعيين ضابط في كل منشأة وأكثر من 250 مراقبا، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.