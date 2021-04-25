المشهد اليمني الأول

أعلنت مصادر طبية عراقية أن حريقاً بأحد مستشفيات بغداد التهم أرواح 20 أشخاص على الأقل، وأصاب العشرات بحالة اختناق.

وكان مصدر أمني عراقي أفاد، بوفاة شخص وحدوث 11 حالة اختناق بحريق في مستشفى “ابن الخطيب” جنوب شرقي بغداد. وقال المصدر إنه “تم تسجيل وفاة و11 حالة اختناق للمرضى بعضها خطرة كحصيلة أولية لحريق في مستشفى ابن الخطيب”.

وأعلنت مديرة الدفاع المدني، في وقت سابق، عن اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في “جسر ديالى” جنوب شرقي بغداد.

وأكد مدير الدفاع المدني العراقي أن المستشفى يضم 120 مريضا وتم إنقاذ نحو 90 ونعكف على تحديد عدد الوفيات، وأضاف مدير الدفاع المدني أن طابق الإنعاش بمستشفى ابن الخطيب يضم 120 مريضا وتم إنقاذ نحو 90 منهم.