المشهد اليمني الأول

يبدو الرئيس بايدن على ما يرام في إبقاء الشرق الأوسط غارقًا في الأسلحة الأمريكية، وواحدة من هذه الصفقات هي الصفقة الإماراتية البالغة قيمتها 23 مليار دولار… هكذا بدأ “مادِيا بنيامين و أرييل جولد” تقريرهما المشترك الذي نشره معهد “ريسبونسيبل ستيت كرافت” و ترجمعه الواقع السعودي.

إن إعلان إدارة بايدن الأخير الذي أعطى الضوء الأخضر لصفقة ضخمة من الأسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة يسخر من التزامها بوضع حقوق الإنسان في مقدمة سياستها الخارجية, فالأدوار الكارثية للإمارات في اليمن وليبيا، إلى جانب سجلها الشرير في مجال حقوق الإنسان في الداخل، يجب أن تحرمها من امتلاك أسلحة متطورة.

تم التفاوض على الصفقة في ظل إدارة ترامب وظهرت للنور بعد أقل من أسبوع من إعلان دونالد ترامب تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والإمارات ، والمعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم. بينما كان الجمهور في “اسرائيل” يشعر بالبهجة بمبادرة ترامب للسلام التي يفترض أنها عبقرية، تم تسريب البند السري الذي أدى إلى تحسين الصفقة: ستبيع الولايات المتحدة أسلحة بمليارات الدولارات إلى الدولة الخليجية – 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 و 18 طائرة بدون طيار من طراز ريبر وصواريخ مختلفةو كمية من القنابل والذخائر.

لم تكن الإمارات و”إسرائيل” في حالة حرب أبداً وحافظتا على علاقات غير رسمية لسنوات، لكن “اتفاق السلام” سمح لإدارة ترامب بالالتفاف على سياسة تتطلب من الولايات المتحدة ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة. كما صاغت الإدارة الصفقة على أنها ضرورية للإمارات لمواجهة التهديد الذي تشكله إيران حسب زعمها.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بيبي نتنياهو، ملك الدراما السياسية، تظاهر في البداية بالغضب من امتلاك دولة أخرى في الشرق الأوسط إلى جانب “إسرائيل” طائرات F-35 عالية التقنية ، ولكن سرعان ما تم الكشف عن أن رئيس الوزراء كان على علم منذ البداية ووافق على الصفقة مع تحذيره الخاص: ستحصل “إسرائيل” على أسلحة أمريكية إضافية “لتحقيق التوازن” مع أولئك الذين يذهبون إلى الإمارات العربية المتحدة.

ورد معارضو صفقة الأسلحة في الكونجرس بتقديم قرار من الحزبين بعدم الموافقة على البيع. والمثير للدهشة أن السناتور المتشدد بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي) ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، قاد القرار مع السناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) وراند بول (جمهوري من كاي واي). وأشاروا إلى مخاوف بشأن التوقيت باعتباره جولة نهائية مستعجلة حول الكونجرس ، وتدخل الإمارات المقلق في اليمن وليبيا ، والعلاقات العسكرية الإماراتية مع روسيا والصين.

وعلى الرغم من رفض تشريعهم، عندما تولى جو بايدن منصبه، أوقفت وزارة الخارجية صفقة البيع هذه، وكذلك صفقة الأسلحة التي تفاوض عليها ترامب مع المملكة العربية السعودية.

تم تشجيع مجموعات حقوق الإنسان على أن مراجعة بايدن قد تؤدي إلى إلغاء الصفقة، لكن يبدو أن الضغوط الجيوسياسية والصقور في الإدارة والضغط من لوبي الأسلحة قد فازت باليوم.

والشركات التي ستحقق أرباحاً ضخمة من هذا البيع تشمل شركة لوكهيد مارتن ورايثيون وجنرال أتوميكس ونورثروب جرومان. ستحصل شركة لوكهيد مارتن على 10.4 مليار دولار لبيع 50 من طائراتها من طراز F-35. وفقًا لصحيفة The New York Times ، ضغطت شركة Raytheon ، أكبر مورد للقنابل ، على إدارة ترامب من أجل الصفقة. كان وزير دفاع ترامب ، مارك إسبر ، أحد أعضاء جماعة الضغط في شركة Raytheon ، وكان وزير دفاع بايدن ، لويد أوستن ، عضوًا سابقًا في مجلس إدارة شركة Raytheon.

كان يجب أن يكون دور الإمارات في اليمن كافياً لإلغاء الصفقة, فعلى مدى السنوات الست الماضية، كان التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة بقيادة المملكة العربية السعودية يشن حربًا شديدة الوحشية في اليمن لدرجة أنه وفقًا لديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، فإن هذه الدولة التي مزقتها الحرب هي “جحيم على الأرض” حيث يموت طفل يمني كل 75 ثانية.

في عام 2017، اتهمت هيومن رايتس ووتش وأسوشيتد برس الإمارات بإدارة سجون سرية في اليمن حيث تعرض السجناء لأشكال مروعة من التعذيب. ويصف سجناء سابقون ظروف سجونهم المغطاة بالبراز، والضرب والاعتداء الجنسي والتحميص على “الشواية”. قال معتقل سابق محتجز لمدة ستة أشهر في مطار الريان: “كنا نسمع الصراخ”. “الخوف يسيطر على المكان بأكمله. الجميع تقريبا مريض، والباقي على وشك الموت. أي شخص يشتكي يتوجه مباشرة إلى غرفة التعذيب.

بالإضافة إلى مشاركتها المباشرة ، دعمت الإمارات وكلاء محليين – حوالي 90 ألف مقاتل – وفرت لهم التدريب المباشر ، وبناء القدرات ، والمساعدة اللوجستية ، والرواتب. كما جلبت مرتزقة من أماكن بعيدة مثل كولومبيا ، وانتهى الأمر بالأسلحة المباعة للإمارات في أيدي الميليشيات المرتبطة بالقاعدة داخل اليمن.

تم تقديم شكاوى في محاكم في المملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة مفادها أن مرتزقة الإمارات في اليمن ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب. كما قالوا أن الإمارات انضمت إلى السعوديين في فرض حصار بحري أبقى الوقود والغذاء والأدوية بعيدة عن المحتاجين، وخصصت أكثر من 30 طائرة مقاتلة لشن غارات جوية وسفن بحرية لفرض حصار التحالف.

وحرصاً منها على الخروج من حرب خاسرة كانت سيئة للغاية على صورتها، أقامت الإمارات احتفالًا في 9 فبراير 2020، بمناسبة انتهاء مشاركتها في حرب اليمن ، والانتقال من “استراتيجية العسكرة أولاً إلى استراتيجية السلام أولا “. لكن الجماعات الإنسانية على الأرض تخبرنا أن الإمارات تحافظ على وجود في سقطرى والمكلا ووجود محدود في عدن. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم الدعم المالي والعسكري لمجموعة متنوعة من الجماعات المسلحة والحركات السياسية التي كان لها تأثير مزعزع للاستقرار في جميع أنحاء البلاد ، لا سيما في الجنوب.

في ليبيا ، ساهمت الإمارات في دمار هائل بدعمها للجنرال خليفة حفتر في قتاله الفاشل ضد الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس. وجدت الأمم المتحدة أن الإمارات تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا من خلال توفير معدات قتالية لميليشيا حفتر ، وهي جماعة معروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان. اتهم تقرير وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2020 الإمارات بتمويل ودعم المرتزقة الروس في ليبيا ، ووجد تقرير يناير 2021 الصادر عن فريق الخبراء المعني بالسودان أن الإمارات لديها “علاقات مباشرة” مع الجماعات المسلحة من منطقة دارفور السودانية التي تقاتل في ليبيا.

تزعم الشكوى المقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية من قبل مركز نيويورك للشؤون الخارجية نيابة عن ضحايا الإجراءات الإماراتية في ليبيا أن “الأدلة المنتشرة والمتاحة للجمهور تشير إلى أن الأسلحة التي يتم بيعها ستُستخدم في انتهاك مباشر للسلام العالمي و أمن الولايات المتحدة، وكذلك السياسة الأمريكية السابقة “.

ضربة أخرى ضد الصفقة هي أنها تغذي سباق التسلح في الشرق الأوسط. بينما من المقرر أن تصبح الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تستحوذ على طائرات F-35، فإنها لن تكون الأخيرة. وقد طلبت قطر بالفعل شراءها ومن المرجح أن تتبعها المملكة العربية السعودية.

تتوقع “إسرائيل” أسلحة إضافية تتجاوز 3.8 مليار دولار تتلقاها بالفعل سنويًا من الولايات المتحدة كمساعدة عسكرية. وتزيد الصفقة أيضًا من التوتر مع إيران في وقت تحاول فيه إدارة بايدن إقناع إيران ليس فقط بالتراجع عن برنامجها النووي ولكن أيضًا لتقليل صواريخها الباليستية وأنشطتها العسكرية في المنطقة.

من المؤكد أن زيادة مبيعات الأسلحة لخصم إيراني رئيسي سيكون عاملاً مثبطًا لها لنزع السلاح.

والسبب الأخير لمعارضة الصفقة هو الوضع المحلي الإماراتي. الأمير محمد بن زايد دكتاتور حاذق في الشرق الأوسط يستخدم موارد بلاده العسكرية والمالية لإحباط التحركات نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تحت غطاء محاربة الإرهاب الإسلامي. الإمارات تقيد حرية التعبير وتكتم المعارضة وعلى الرغم من جائحة COVID-19، استمرت الإمارات في احتجاز عشرات من سجناء الرأي ، بمن فيهم المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور. تبقي الحكومة المعارضين رهن الاعتقال التعسفي ويظل عدد من السجناء رهن الاحتجاز على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم في 15 أبريل / نيسان 2021 ، أدان تحالف متعدد الأحزاب من البرلمانيين الأوروبيين القمع الممنهج لحرية التعبير، ودعا إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي ، ووضع حد للتعذيب وسوء المعاملة ضد هؤلاء السجناء ، و حماية أسر السجناء من العقاب الجماعي.

التقرير الذي أراد ادانة الإمارات في عيون الغرب انصفه بجزئية هامة امام المسلمين إذ قال الإمارات تعتبر المثلية الجنسية والردة من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في هذا البلد الإسلامي، ولا تزال العقوبات القانونية في الكتب تشمل الرجم والبتر والصلب والجلد وهو أمر محمود عند المسلمين اذ يرى الغرب ان من يعادي المثليين منسلخ عن الحضارة والإنسانية حسب زعمهم الزائف و لكن غاب عن كاتبي التقرير ان القائمين على المؤتمر الدولي الخامس عشر حول الهوية الجنسية وحقوق المثليين قالوا أن دبي ستستضيف النسخة الـ15 من المؤتمر في مايو المقبل وبهذا تكون الإمارات مطابقة للمعايير الغربية المتدنية اخلاقياً.

مجموعة أخرى تتعرض لجميع أنواع الانتهاكات هي ملايين المهاجرين الذين يعملون في الإمارات بموجب نظام الكفالة، وهو نوع من نظام كفالة التأشيرات الذي يحرم العمال من حقوقهم الأساسية.

في مواجهة الأزمات المحلية التي تشمل الوباء والاقتصاد المنهك وانفجار التوترات العرقية، يدرك الرئيس بايدن الحاجة إلى تركيز انتباهه على القضايا المحلية وإنهاء التشابكات العسكرية الأمريكية خلال العقدين الماضيين. يعكس إعلانه الأخير أن القوات الأمريكية ستغادر أفغانستان بحلول 11 سبتمبر 2021.

لكن بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات يعد خطوة كارثية في الاتجاه المعاكس. إنه يضع الولايات المتحدة بشكل مباشر في صف منتهكي حقوق الإنسان المتسلسل ويؤجج منطقة غارقة بالفعل في الكثير من الأسلحة. يتم تقديم جولة جديدة من التشريع من قبل السناتور مينينديز وفينشتاين لفرض ضوابط على بيع طائرات F-35 ، لكن البيع الكامل هو الذي يجب التشكيك فيه. إذا رفض بايدن وضع الاهتمامات المحلية والمتعلقة بحقوق الإنسان على أرباح الشركات المصنعة للأسلحة ، فيجب على الكونجرس التدخل وإصدار تشريع لمنعه.