المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم السبت، عن إندلاع معارك عنيفة الآن في جبهات مأرب، ومصرع قيادات كبيرة تابعة لمرتزقة العدوان في الساعات الماضية.

وأكدت المصادر اشتعال المعارك الآن في جبهات الطلعة الحمراء، المنطقة الإستراتيجية الهامة، الحامية والمطلة على مدينة مأرب.

وأفادت المصادر القبلية عن فرض مرتزقة العدوان حظر تجوال في مدينة مأرب من منتصف الليل الى ١٢ ظهرا.

على ذات السياق أفادت المصادر، عن مصرع مدير دائرة القضاء العسكري للمرتزقة، اللواء المرتزق عبد الله الحاضري خلال مواجهات مع الحوثيين في مأرب شمال شرق اليمن.

وأكدت مصرع اكثر من 10من المرتزقة وجرح اكثر من 50 آخرين من مرتزقة العدوان في المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب، نتيجة هجوم للجيش واللجان الشعبية قبل يومين على مواقع المرتزقة في المشجح.

وعرف من بينهم الآتي:

قتلى المرتزقة بمأرب

-المرتزق العقيد/ احمد ابراهيم محمد الحربي.

-المرتزق العقيد/ سالم صالح عوض.

-المرتزق النقيب/ احمد عبدالكريم الحديقي.

-المرتزق النقيب/ يحيى علي واكد.

-المرتزق ملازم اول/ صهيب مقبل القحم.

-المرتزق ملازم اول/ عبدالمجيد وهاس العبدي.

-المرتزق ملازم ثاني/ فخر زيد سعدان.

جرحى المرتزقة

-المرتزق الشيخ/ غالب عبدالله صالح سنان.

-المرتزق العقيد/ ابراهيم صالح الشقاحي.

-المرتزق المقدم/ ابراهيم عبدربه الفقير.

-المرتزق المقدم/ احمد حسين القهدري.

-المرتزق الرائد/ احمد ناصر السنيدار.

-المرتزق الرائد/ هلال عبدة ناجي نورالدين.

-المرتزق النقيب/ احمد يسلم مفتاح المرادي.

-المرتزق النقيب/ اركان محيي الدين العجاج.

-المرتزق النقيب/ اسماعيل غالب البثينة.

-المرتزق ملازم اول/ حامد محمد الشوافي.

-المرتزق ملازم اول/ حميد منصور قطران.

-المرتزق ملازم اول/ خالد علي مقبل الاحوس.

-المرتزق ملازم اول/ رائد علي صالح القردعي.

-المرتزق ملازم اول/ سعد عبدالله الهدادي.

-المرتزق ملازم اول/ شاكر احمد العليي.

-المرتزق ملازم اول/ شفيق صالح العبيدي.

-المرتزق ملازم ثاني/ طهشان قاسم ثوابه.

-المرتزق ملازم ثاني/ عبدالاله ناجي القردعي.

-المرتزق/ عبدالرحمن سعد عيسى.

-المرتزق/ عبدالرحمن عبدالله نصير.

-المرتزق/ عبدالرزاق علي حميدان.

-المرتزق/ عبدالكريم العزي الجماعي.

-المرتزق/ عبدالله علي محمد الدومري.

-المرتزق/ عبدالله فهد فرج.

-المرتزق/ علي احمد سعيد صالح.

-المرتزق/ فؤاد حسين ناصر القارني.

-المرتزق/ فيصل عبدالله الساكت.

-المرتزق/ قاسم سليمان رشاد.

-المرتزق/ مبخوت مبارك القادري.

-المرتزق/ محمد احمد ابراهيم الصالحي.

-المرتزق/ محمد عبدالوهاب الرداعي.

-المرتزق/ محمد عبدالوهاب الشرجبي.

-المرتزق/ محمد علي محمد البخيتي.

-المرتزق/ مهيب علي ناصر الشجني