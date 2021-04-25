المشهد اليمني الأول

كشف مصدر محلي في المخا عن قيام مؤسسة عقارية تتبع طارق عفاش بعمليات سطو وسيطرة على ممتلكات العامة واستغلال سلطتها ونفوذها في أخذ العقارات.

وقالت المصادر ان المؤسـسة تعمل على استدعاء بعض الملاك وإجبارهم على التوقيع تحت تهديدهم بأخذ عقاراتهم بالقوة.

وأكد المصدر إن تلك المؤسـسة تكتفي بالتواصل مع المستهدفين، وتدعيهم للحضور ومن ثم يتم اجبارهم على التوقيع عليطى بيع اراضي وعقارات تحت التهديد مشيرة الى انها لم تعلن عن اسمها او مكان محدد لعملها.

وأشارت المصادر الى أن تلك المؤسـسة تهجمت على وكالة الخلف للغاز وطلبت التوقيع على اشراك المؤسسة في الوكالة أو ايقاف عملها