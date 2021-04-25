المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم السبت، عن تنفيذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأكد العميد سريع تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

وأضاف العميد سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا العزيز.

وكان العميد سريع أعلن يوم الخميس الماضي، عن استهداف سلاح الجو المسير مواقع حساسة بخميس مشيط وشركة أرامكو بجيزان بأربع طائرات مسيرة نوع قاصف 2K طائرة صماد3، وكانت الإصابة دقيقة.