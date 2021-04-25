المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الأحد، عن احتدام مواجهات عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية في جبهات مأرب، وأن المعارك دائرة في الساعات الأخيرة في منطقة الطلعة الحمراء، والتي تمثل مواقع استراتيجية هامة، كونها مطلة وحامية على مدينة مـأرب.

وأكدت المصادر، أن مصرع مدير دائرة القضاء العسكري للمرتزقة، اللواء المرتزق عبد الله الحاضري لم يكن في جبهات القتال، وأن لاعلاقه للواء الحاضري بالجبهات، وأن ما جرى هو تصفية المرتزق اللواء الحاضري، وذلك بعد تشكيك قياده مليشيا الاصلاح في ولائه.

هروب الجنرال العجوز

على ذات السياق، أفادت مصادر بمأرب، فرار المرتزق علي محسن الأحمر من مـأرب هاربا الى محافظة شبوه، تزامناً مع احتدام مواجهات عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان.

وكان المرتزق علي محسن الحمر، وصل الى مـأرب يوم الجمعة 24 ابريل 2021م، وذلك بقصد رفع المعنويات لمرتزقته بعد انهيارها، والواقع يقول عكس ذلك برفع منسوب الهزائم وخفض المعنويات.