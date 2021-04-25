المشهد اليمني الأول

تم رصد أول حالة لقطة صغيرة تسمى راكدول كان عمرها آنذاك أربعة أشهر وحدد علماء في اسكتلندا حالتين لشخصين يُعتقد أنهما نقلا وباء كورونا إلى قطتيهما.

وقال باحثون في جامعة غلاسكو إن القطتين ظهرت عليهما أعراض كورونا بعد احتكاكهما بصاحبيهما. وتنتمي القطتان إلى فصيلتين مختلفتين وعاشتا في منزلين منفصلين. وظهرت أعراض خفيفة على إحدى القطتين بينما تعين إنهاء حياة القطة الأخرى.

ويرغب العلماء الآن في إدخال تحسينات على فهم إن كانت الحيوانات الأليفة تقوم بدور ما في نقل الفيروس إلى البشر. ويعتقد الباحثون أن القطتين أصيبتا بالوباء عن طريق صاحبيهما، اللذين سبق أن أصيبا بوباء كوفيد-19 قبل ظهور أعراض الوباء على القطتين.