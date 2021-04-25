المشهد اليمني الأول

انتشر اليوم خبرا على مواقع تابعة لتحالف العدوان السعودي، عن زيارة القيادي المرتزق علي محسن الاحمر” الى جبهات مأرب لمتابعة سير العمليات العسكرية، غير أن نشطاء على مواقع التواصل كشفوا الواقع.

وبغية تشجيع قوات المرتزقة ورفع معنوياتهم، توجه نائب الفار هادي المرتزق علي محسن الأحمر” إلى مأرب لتشجيع قوات الفار هادي المنهزمة ، واللافت أن الصورتين أو ثلاث صور نشرت له تدل على أن رفاقه لقوا مصرعهم في الساعات الماضية، ما يتعارض بشكل أساسي مع خطته الرامية إلی رفع معنويات المرتزقة وتشجيعهم.

حيث فضح مغردون على تويتر، صورة تم نشرها من قبل اعلام تحالف العدوان تم نشرها وكانت صورة قديمة فيها احد القادة العسكريين الذي قتل قبل 3 اسابيبع، وهو اللواء المرتزق”محمد محسن مشلي الحرملي”، ما يشير الى أن المرتزق علي محسن الأحمر لم يزر جبهات مأرب كما يروج له الإعلام.

وكانت مصادر عسكرية تابعة للعدوان، أفادت قبل 3 أسابيع، بمقتل اللواء المرتزق”محمد محسن الحرملي” اركان حرب عدوان المنطقة السابعة في مأرب، متأثراً بجراحه التي اصيب بها قبل أيام في جبهة نخلا شمال غرب مدينة مأرب.

وأتى مقتل اركان حرب المنطقة السابعة اللواء المرتزق “محمد الحرملي” بعد أيام من مقتل قائد المنطقة العسكرية ذاتها اللواء المرتزق “أمين الوائلي”، ليكون الحرملي هو سادس قائد عسكري كبير في صفوف مرتزقة العدوان يقتل في أقل من شهر على يد أبطال الجيش واللجان الشعبية المتواجدين على مشارف مدينة مأرب.