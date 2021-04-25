المشهد اليمني الأول

اشاد نائب وزير الخارجية حسين العزي، بالمواقف المشرفة لأهل مأرب في مواجهة مرتزقة العدوان الذين يضمرون الشر لهم.

وقال حسـين العزي في تغريدة له على تويتر”إلى كل أهلنا في مأرب لكم منا كل الاحترام ونحيي وعيكم المتنامي إزاء أكاذيب وفساد المرتزقة“. واضاف العزي“لقد سرّنا ما بلغنا عنكم ونحن بالفعل كما ذكرتم إخوتكم وأبناؤكم ( وعصاكم اللي ماتعصاكم).

وقلوبنا والحمدلله لاتضمر إلا الخير وحتى هم يمكنهم أن يكونوا إخوتنا في حال كفّوا أذاهم عنا وعنكم وعن وطنّا.