المشهد اليمني الأول

شن طيران الـ؏دوان الأمريكي السعودي اليوم 21 غارة على محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني، ان طيران العدوان شن 19 غارة على مديرية صرواح وغارتين على مديرية مدغل بمأرب.

ورصدت غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة 90 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر بغرفة العمليات للمشهد اليمني الأول، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي، وشن غارتين للطيران التجسسي على الفازة وتحليق خمس طائرات تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية والجاح.

وأشار المصدر إلى أن قوى الـ؏دوان ارتكبت أيضاً 15 خرقاً بقصف مدفعي لـ177 قذيفة و63 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.