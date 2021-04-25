المشهد اليمني الأول

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” الحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي لإدارة مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وأعلن “اليويفا” اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي، أن الهولندي داني ماكيلي سيتولى تحكيم مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة يوم الثلاثاء المقبل بين ريال مدريد وضيفه تشيلسي على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”.

ويسعى ريال مدريد وتشيلسي لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة الثلاثاء المقبل، كي تساعدهما على التأهل إلى الدور النهائي قبل مواجهة الإياب المقررة في الـ5 من مايو المقبل.

وسبق لداني ماكيلي الذي يعمل شرطيا إضافة للتحكيم الكروي في هولندا وهو حكم دولي منذ 2011، أن قام بتحكيم مباراة واحدة لريال مدريد في الـ16 من مارس الماضي حين فاز النادي الملكي على أتلانتا الإيطالي 3-1 في إياب ثمن نهائي المسابقة.

كما أدار ماكيلي مباراتين لتشيلسي، آخرها ضمن دور المجموعات في نسخة 2017-2018 أمام أتلتيكو مدريد وانتهت بتعادل الفريقين 1-1 على ملعب “ستامفورد بريدج” معقل “البلوز”. وسيكون في مساعدة ماكيلي يوم الثلاثاء مواطناه هيسيل ستيجسترا ويان دي فريز، بينما الهولندي الرابع كيفن بلوم على رأس الفريق المكلف بتقنية فيديو الحكم المساعد VAR.

ويتواجه ريال مدريد وتشيلسي في المسابقات الأوروبية للمرة الأولى منذ 23 عاما، حيث كانت المرة الأخيرة التي تواجه فيها الفريقان في “القارة العجوز” عام 1998 في مسابقة كأس السوبر الأوروبي عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد بهدف دون مقابل.